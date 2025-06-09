Україну переобрали ще на чотири роки до Європейського комітету Інтерполу

На початку червня під час 52-ї Європейської регіональної конференції, яка проходила у грецьких Афінах, Україну переобрали до складу Європейського комітету Інтерполу. Це – дорадчий орган, який визначає порядок денний і стратегічні пріоритети діяльності організації в Європейському регіоні.

Як повідомили у Нацполіції, переобрання України стало безпрецедентним випадком в історії діяльності Європейського комітету Інтерполу з моменту його заснування у 1991 році, коли країну було переобрано одразу на наступну каденцію.

До складу Європейського комітету Інтерполу наразі входять представники Франції, Німеччини, Швейцарії, Італії, Литви, Сербії, Іспанії та України. Водночас у чотирьох із них – Франції, Німеччини, Швейцарії та України – чотирирічний термін мандату спливав.

За підсумками виборів, що відбулися 4 червня, до складу Комітету було обрано Грецію, Болгарію, Нідерланди, а Україну – переобрано ще на один чотирирічний термін.

На чотири вакантні місця у Комітеті претендували сім країн: Греція, Болгарія, Нідерланди, Україна, Люксембург, Велика Британія та Фінляндія.

У Нацполіції наголосили, що Україна входить до складу Європейського комітету Інтерполу з 2021 року та за цей час здійснила вагомий внесок у його роботу, що було засвідчено її повторним обранням. Зокрема, за ініціативи України під час 49-ї Європейської регіональної конференції була ухвалена Рекомендація № 5, яка закликала країни-члени посилити співпрацю в розслідуванні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Також Україна активно сприяла активізації ролі Інтерполу в реагуванні на міжнародні злочини, співпрацюючи з іншими членами Комітету над розробленням відповідних механізмів, у тому числі повноцінному використанню мандату Інтерполу в розслідуванні воєнних злочинів.

"Переобрання України забезпечить наступність цієї важливої роботи. Участь нашої держави у Комітеті також дозволяє системно просувати принципи відповідальності та недопущення безкарності за найтяжчі злочини міжнародного характеру – особливо у контексті, коли нейтральність може стати виправданням бездіяльності", – зазначили у Нацполіції і додали, що Україна володіє унікальним досвідом, який вона готова ділити з партнерами: проведення поліцейських операцій в умовах війни, протидія гібридним і транснаціональним загрозам, робота з питань захисту даних та управління в рамках регіональної взаємодії.

Фото: Нацполіція Україну переобрали ще на чотири роки до Європейського комітету Інтерполу