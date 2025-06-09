Україну переобрали ще на чотири роки до Європейського комітету Інтерполу

«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
ГоловнаПолітика

Україну переобрали ще на чотири роки до Європейського комітету Інтерполу

До складу Європейського комітету Інтерполу наразі входять представники Франції, Німеччини, Швейцарії, Італії, Литви, Сербії, Іспанії та України. 

Україну переобрали ще на чотири роки до Європейського комітету Інтерполу
Фото: Укрінформ

На початку червня під час 52-ї Європейської регіональної конференції, яка проходила у грецьких Афінах, Україну переобрали до складу Європейського комітету Інтерполу. Це – дорадчий орган, який визначає порядок денний і стратегічні пріоритети діяльності організації в Європейському регіоні.

Як повідомили у Нацполіції, переобрання України стало безпрецедентним випадком в історії діяльності Європейського комітету Інтерполу з моменту його заснування у 1991 році, коли країну було переобрано одразу на наступну каденцію.

До складу Європейського комітету Інтерполу наразі входять представники Франції, Німеччини, Швейцарії, Італії, Литви, Сербії, Іспанії та України. Водночас у чотирьох із них – Франції, Німеччини, Швейцарії та України – чотирирічний термін мандату спливав. 

За підсумками виборів, що відбулися 4 червня, до складу Комітету було обрано Грецію, Болгарію, Нідерланди, а Україну – переобрано ще на один чотирирічний термін. 

На чотири вакантні місця у Комітеті претендували сім країн: Греція, Болгарія, Нідерланди, Україна, Люксембург, Велика Британія та Фінляндія.

У Нацполіції наголосили, що Україна входить до складу Європейського комітету Інтерполу з 2021 року та за цей час здійснила вагомий внесок у його роботу, що було засвідчено її повторним обранням. Зокрема, за ініціативи України під час 49-ї Європейської регіональної конференції була ухвалена Рекомендація № 5, яка закликала країни-члени посилити співпрацю в розслідуванні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Також Україна активно сприяла активізації ролі Інтерполу в реагуванні на міжнародні злочини, співпрацюючи з іншими членами Комітету над розробленням відповідних механізмів, у тому числі повноцінному використанню мандату Інтерполу в розслідуванні воєнних злочинів. 

"Переобрання України забезпечить наступність цієї важливої роботи. Участь нашої держави у Комітеті також дозволяє системно просувати принципи відповідальності та недопущення безкарності за найтяжчі злочини міжнародного характеру – особливо у контексті, коли нейтральність може стати виправданням бездіяльності", – зазначили у Нацполіції і додали, що Україна володіє унікальним досвідом, який вона готова ділити з партнерами: проведення поліцейських операцій в умовах війни, протидія гібридним і транснаціональним загрозам, робота з питань захисту даних та управління в рамках регіональної взаємодії.

Україну переобрали ще на чотири роки до Європейського комітету Інтерполу
Фото: Нацполіція
Україну переобрали ще на чотири роки до Європейського комітету Інтерполу

  • У лютому цього року Інтерпол розблокував для України шляхи використання його інструментів у розслідуванні воєнних злочинів.
  • А минулого року повідомили, що Агенство із розшуку та менеджменту активів співпрацюватиме із Інтерполом.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies