Трамп назвав Маска “запеклим наркоманом” та пригрозив “серйозними наслідками”, якщо він підтримає демократів

Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
ГоловнаПолітика

Трамп назвав Маска “запеклим наркоманом” та пригрозив “серйозними наслідками”, якщо він підтримає демократів

Президент США назвав Маска "наркоманом" у телефонних розмовах з близькими довіреними особами, повідомили джерела The Washington Post.

Трамп назвав Маска “запеклим наркоманом” та пригрозив “серйозними наслідками”, якщо він підтримає демократів
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у телефонних розмовах з близькими довіреними особами назвав свого колишнього соратника та колишнього очільника Департаменту з ефективності уряду Ілона Маска «запеклим наркоманом». Це відбулося вже після їхньої публічної сварки, повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела. 

Видання зазначає, що Маск раніше визнав, що вживав кетамін, потужний анестетик, який, за його словами, був призначений йому для лікування депресії.

Support LB.ua

Крім того, Трамп в інтерв'ю журналістці Крістін Велкер на телеканалі NBC News пригрозив Маску “серйозними наслідками", якщо той підтримає демократів.

"Якщо він це зробить, йому доведеться заплатити", – сказав Трамп. 

Водночас Трамп зазначив, що чутки про те, що глава Tesla може підтримати Демократичну партію на наступних виборах, дуже засмучують.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies