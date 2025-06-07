Трамп назвав Маска “запеклим наркоманом” та пригрозив “серйозними наслідками”, якщо він підтримає демократів

Президент США Дональд Трамп у телефонних розмовах з близькими довіреними особами назвав свого колишнього соратника та колишнього очільника Департаменту з ефективності уряду Ілона Маска «запеклим наркоманом». Це відбулося вже після їхньої публічної сварки, повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що Маск раніше визнав, що вживав кетамін, потужний анестетик, який, за його словами, був призначений йому для лікування депресії.

Крім того, Трамп в інтерв'ю журналістці Крістін Велкер на телеканалі NBC News пригрозив Маску “серйозними наслідками", якщо той підтримає демократів.

"Якщо він це зробить, йому доведеться заплатити", – сказав Трамп.

Водночас Трамп зазначив, що чутки про те, що глава Tesla може підтримати Демократичну партію на наступних виборах, дуже засмучують.