ЗМІ: Зеленський відвідає Австрію 16 червня

Кікль каже, що Австрія не має стати «майданчиком для пропаганди війни».

У відповідь на візит Зеленського лідер ультраправої Партії свободи Герберт Кікль різко розкритикував таку подію.

Український президент зустрінеться з представниками уряду Австрії, а також главою країни.

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