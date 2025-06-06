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ЗМІ: Зеленський відвідає Австрію 16 червня

Плануються зустрічі з главою держави, представника австрійського уряду.

ЗМІ: Зеленський відвідає Австрію 16 червня
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський має відвідати Австрію 16 червня, пише Kronen Zeitung.

Український президент зустрінеться з представниками уряду Австрії, а також главою країни.

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У відповідь на візит Зеленського лідер ультраправої Партії свободи Герберт Кікль різко розкритикував таку подію.

Кікль каже, що Австрія не має стати «майданчиком для пропаганди війни».

  • У квітні цього року міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер представила спеціального координатора з питань відновлення України. Ним став колишній генеральний директор енергетичної компанії Verbund Вольфганг Анценгрубер. Він виконуватиме роль координатора на волонтерських засадах.
  • Того ж місяця австрійський парламент одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку захисту та повернення українських дітей, яких депортувала або примусово перемістила Росія.
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