ЗМІ: Зеленський відвідає Австрію 16 червня

Володимир Зеленський має відвідати Австрію 16 червня, пише Kronen Zeitung.
Український президент зустрінеться з представниками уряду Австрії, а також главою країни.
У відповідь на візит Зеленського лідер ультраправої Партії свободи Герберт Кікль різко розкритикував таку подію.
Кікль каже, що Австрія не має стати «майданчиком для пропаганди війни».
- У квітні цього року міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер представила спеціального координатора з питань відновлення України. Ним став колишній генеральний директор енергетичної компанії Verbund Вольфганг Анценгрубер. Він виконуватиме роль координатора на волонтерських засадах.
- Того ж місяця австрійський парламент одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку захисту та повернення українських дітей, яких депортувала або примусово перемістила Росія.