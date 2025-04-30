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Австрія призначила спеціального координатора з відновлення України

Наразі у нашій державі вже працюють 200 австрійських компаній.

Австрія призначила спеціального координатора з відновлення України
Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер
Фото: Facebook/Beate Meinl-Reisinger

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер представила спеціального координатора з питань відновлення України, передає Die Presse.

Ним став колишній генеральний директор енергетичної компанії Verbund Вольфганг Анценгрубер. Він виконуватиме роль координатора на волонтерських засадах.

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«Очевидно, що платники податків не зможуть самостійно покрити витрати на реконструкцію, які оцінюють у 500 мільярдів євро», — заявила міністерка на пресконференції у Відні. За її словами, в Україні вже працюють 200 австрійських компаній, які забезпечують робочі місця та сприяють стабільності.

Анценгрубер зазначив, що бачить свій обов’язок у допомозі австрійському бізнесу реалізувати потенціал в Україні, особливо в сферах сталої енергетики, інфраструктури, машинобудування, будівництва та фінансів.

Однією з ключових проблем він назвав гарантії безпеки для інвестицій. Зокрема, згадано участь таких інституцій, як Контрольний банк Австрії та ЄБРР. Майнль-Райзінгер додала, що відбудова — це також «питання гарантій безпеки», адже залучення міжнародних компаній сприятиме загальній стабільності.

  • Австрія вже надала Україні понад 300 мільйонів євро державної фінансової та гуманітарної допомоги. З травня 2024 року австрійські компанії отримали доступ до експортних гарантій на суму 500 млн євро через австрійсько-український фонд. До початку повномасштабної війни Австрія була шостим за обсягом інвестором в Україну.
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