Австрія призначила спеціального координатора з відновлення України

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер представила спеціального координатора з питань відновлення України, передає Die Presse.

Ним став колишній генеральний директор енергетичної компанії Verbund Вольфганг Анценгрубер. Він виконуватиме роль координатора на волонтерських засадах.

«Очевидно, що платники податків не зможуть самостійно покрити витрати на реконструкцію, які оцінюють у 500 мільярдів євро», — заявила міністерка на пресконференції у Відні. За її словами, в Україні вже працюють 200 австрійських компаній, які забезпечують робочі місця та сприяють стабільності.

Анценгрубер зазначив, що бачить свій обов’язок у допомозі австрійському бізнесу реалізувати потенціал в Україні, особливо в сферах сталої енергетики, інфраструктури, машинобудування, будівництва та фінансів.

Однією з ключових проблем він назвав гарантії безпеки для інвестицій. Зокрема, згадано участь таких інституцій, як Контрольний банк Австрії та ЄБРР. Майнль-Райзінгер додала, що відбудова — це також «питання гарантій безпеки», адже залучення міжнародних компаній сприятиме загальній стабільності.