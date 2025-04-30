Наступний раунд переговорів Ірану та США щодо ядерної програми відбудеться у Римі

В Ірані заявили, що наступний раунд переговорів зі США щодо ядерної програми відбудеться у Римі 3 травня.
Про це пише Associated Press з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі.
Глава МЗС Ірану заявив, що очікує проведення зустрічі з Францією, Німеччиною та Великою Британією у п'ятницю для обговорення переговорів.
Переговори зі США 3 травня відбудуться за посередництва Оману.
- Те, що переговори між США та Іраном взагалі відбуваються, є історичним моментом, враховуючи десятиліття ворожнечі між двома країнами після Ісламської революції 1979 року та кризи із захопленням заручників у посольстві США.
- Трамп під час свого першого терміну в 2018 році в односторонньому порядку вийшов з ядерної угоди Ірану зі світовими державами, поклавши початок рокам атак і переговорів, які не змогли відновити угоду, що різко обмежувала збагачення урану в Тегерані в обмін на скасування економічних санкцій.
- У столиці Оману Маскаті раніше вже проходили попередні раунди переговорів між Арагчі та Віткоффом, під час яких вони зустрілися віч-на-віч після непрямих перемовин. Оман, султанат на східній околиці Аравійського півострова, довгий час був посередником між Іраном і Заходом .
- За інформацією агенції Reuters, під час перших перемовин в Омані іранська делегація висловила готовність до обмеження здатності ісламської республіки збагачувати уран, але натомість вимагала гарантій, що президент США Дональд Трамп не зможе в односторонньому порядку розірвати цю угоду.
- Державний секретар США Марко Рубіо заявив - США були б готові дозволити Ірану зберегти цивільну ядерну програму, у разі якщо Тегеран погодиться припинити все домашнє збагачення урану.