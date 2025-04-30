Наступний раунд переговорів Ірану та США щодо ядерної програми відбудеться у Римі

США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном

В Ірані заявили, що наступний раунд переговорів зі США щодо ядерної програми відбудеться у Римі 3 травня.

Про це пише Associated Press з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі.

Глава МЗС Ірану заявив, що очікує проведення зустрічі з Францією, Німеччиною та Великою Британією у п'ятницю для обговорення переговорів.

Переговори зі США 3 травня відбудуться за посередництва Оману.