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Наступний раунд переговорів Ірану та США щодо ядерної програми відбудеться у Римі

Переговори відбудуться за посередництва Оману.

Наступний раунд переговорів Ірану та США щодо ядерної програми відбудеться у Римі
США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном
Фото: Укрінформ

В Ірані заявили, що наступний раунд переговорів зі США щодо ядерної програми відбудеться у Римі 3 травня.

Про це пише Associated Press з посиланням на заяву  міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі.

Глава МЗС Ірану заявив, що очікує проведення зустрічі з Францією, Німеччиною та Великою Британією у п'ятницю для обговорення переговорів.

Переговори зі США 3 травня відбудуться за посередництва Оману.

  • Те, що переговори між США та Іраном взагалі відбуваються, є історичним моментом, враховуючи десятиліття ворожнечі між двома країнами після Ісламської революції 1979 року та кризи із захопленням заручників у посольстві США.
  • Трамп під час свого першого терміну в 2018 році в односторонньому порядку вийшов з ядерної угоди Ірану зі світовими державами, поклавши початок рокам атак і переговорів, які не змогли відновити угоду, що різко обмежувала збагачення урану в Тегерані в обмін на скасування економічних санкцій.
  • У столиці Оману Маскаті раніше вже проходили попередні раунди переговорів між Арагчі та Віткоффом, під час яких вони зустрілися віч-на-віч після непрямих перемовин. Оман, султанат на східній околиці Аравійського півострова, довгий час був посередником між Іраном і Заходом .
  • За інформацією агенції Reuters, під час перших перемовин в Омані іранська делегація висловила готовність до обмеження здатності ісламської республіки збагачувати уран, але натомість вимагала гарантій, що президент США Дональд Трамп не зможе в односторонньому порядку розірвати цю угоду.
  • Державний секретар США Марко Рубіо заявив - США були б готові дозволити Ірану зберегти цивільну ядерну програму, у разі якщо Тегеран погодиться припинити все домашнє збагачення урану.
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