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В Ірані стратили чоловіка, звинуваченого у шпигунстві для ізраїльського Моссаду

Його звинуватили у ключовій ролі у вбивстві офіцера Корпусу вартових Ісламської революції.

Фото: З відкритих джерел

Іран стратив чоловіка, засудженого за шпигунство на користь Ізраїлю та звинуваченого у ключовій ролі у вбивстві офіцера Корпусу вартових Ісламської революції.

Про це пише Bloomberg з посиланням на державне видання Mizan.

Мохсена Лангарнешина звинуватили у співпраці з ізраїльською розвідувальною службою Моссад протягом понад двох років.

Його нібито завербували та він пройшов навчання у 2020 році, пише Mizan, додавши, що Лангарнешина стратили рано вранці в середу.

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У лютому турецькі сили безпеки заарештували сімох осіб за підозрою у передачі інформації ізраїльській розвідці “Моссад”. Арешти відбулися після спільного рейду поліції та представників національної розвідки (MIT) у Стамбулі та західному місті Ізмір. “Моссад” нібито використовував приватних детективів для моніторингу, фотографування та відстеження членів ХАМАСу.

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