США запровадили санкції проти компаній з Ірану та Китаю

Обмежувальні заходи запровадили за постачання компонентів для іранських балістичних ракет.

Мінфін США запровадив санкції проти шести організацій і шести фізосіб з Ірану та Китаю за участь у мережі, що закуповувала компоненти для палива балістичних ракет в інтересах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

Про це йдеться на сайті американського міністерства.

Як повідомили в Мінфіні, мережа забезпечувала постачання перхлорату натрію та діоктилсебацинату з Китаю до Ірану. Перхлорат натрію використовується для виробництва перхлорату амонію — речовини, що підпадає під контроль Режиму контролю за ракетними технологіями (MTCR), багатосторонньої угоди, яка обмежує поширення ракетних технологій. Обидва компоненти застосовуються у твердопаливних ракетних двигунах, зокрема для балістичних ракет.

«Агресивна ракетна програма Ірану та розробка інших озброєнь загрожує безпеці Сполучених Штатів і наших партнерів», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Він наголосив, що такі дії дестабілізують Близький Схід і порушують глобальні домовленості щодо нерозповсюдження зброї.