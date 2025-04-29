Білий дім анонсував пом'якшення "автомобільних" тарифів

Імовірно, зменшать мита на іноземні деталі, необхідні для виробництва автомобілів у США.

У Білому домі анонсували зменшення "автомобільних" тарифів. Президент США Дональд Трамп у вівторок підпише відповідний виконавчий указ.

Про це пишуть Reuters та The Wall Streеt Journal.

Як заявила пресссекретарка Білого дому Каролін Лівітт, Трамп підпише указ і його опублікують "як завжди".

Хоча офіційно ще не відомо, які саме заходи застосують, однак джерела Wall Street Journal повідомили, що ці заходи зменшать деякі мита на імпортні автозапчастини для автомобілів, які виробляються в США. Також представник Білого дому сказав, що автовиробники не нестимуть відповідальність за інші мита на алюміній і сталь.

Очікується, що Трамп підпише указ перед поїздкою до Мічигану на мітинг, присвячений 100 дням з моменту його вступу на посаду.

За словами Трампа, автомобілі, вироблені в США, не зіткнуться з "абсолютно жодними тарифами", але журналісти вказують, що жоден автомобіль не виготовлений зі 100% американських деталей – навіть пікап, вироблений у США.

Ці кроки мають на меті дати автовиробникам час для перенесення ланцюгів поставок запчастин назад до США, і, ймовірно, стануть значним поштовхом для автовиробників у короткостроковій перспективі.