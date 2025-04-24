12 американських штатів подали до суду на адміністрацію Трампа через тарифи

Штати хочуть припинити тарифну політику федерального уряду, стверджуючи, що вона є незаконною та спричинила хаос в економіці Штатів.

12 американських штатів подали позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа в Суд міжнародної торгівлі США в Нью-Йорку, пише DW.

Штати хочуть припинити тарифну політику федерального уряду, стверджуючи, що вона є незаконною та спричинила хаос в економіці Штатів.

У позові говориться, що політика, запроваджена президентом Дональдом Трампом, залишила національну торговельну політику підпорядкованою “примхам Трампа, а не розумному застосуванню законної влади”.

Позивачами є Орегон, Арізона, Колорадо, Коннектикут, Делавер, Іллінойс, Мен, Міннесота, Невада, Нью-Мексико, Нью-Йорк і Вермонт.

Позов заперечує твердження Трампа про те, що він може довільно вводити тарифи на основі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Він просить суд визнати тарифи незаконними та заблокувати державні органи та службовців у їх застосуванні.

У судовому процесі стверджується, що лише Конгрес має право вводити мита. У ньому сказано, що президент може застосувати надзвичайний акт лише тоді, коли існує “незвичайна та надзвичайна загроза” з-за кордону.

“Заявляючи про повноваження вводити величезні та постійно змінювані тарифи на будь-які товари, що ввозяться до Сполучених Штатів, він вибере, з будь-якої причини, яку він вважає зручною для оголошення надзвичайної ситуації, президент перевернув конституційний порядок і приніс хаос в американську економіку”, – йдеться в судовому позові.

У своїй заяві генеральний прокурор Арізони Кріс Мейс назвав тарифну схему Трампа “божевільною”. Вона додала, що це “не тільки економічно безрозсудно ‒ це незаконно”.