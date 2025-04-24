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ЗМІ: Маск ледь не побився з міністром фінансів США у Білому домі

Скотту Бессенту не сподобалося втручання мільярдера у його сферу відповідальності. 

ЗМІ: Маск ледь не побився з міністром фінансів США у Білому домі
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Видання Axios стверджує, що у Білому домі ледь не відбулася бійка з участі міністра фінансів США Скотта Бессента та голови департаменту урядової ефективності Ілона Маска.

Конфлікт, який джерело охарактеризувало як "спробу двох заможних немолодих людей влаштувати бої без правил", супродовжувався криками та взаємними образами. Присутнім довелося втрутитися, щоб уникнути фізичного насильства.

Причиною для такої поведінки стало рішення Дональда Трампа призначити керівником податкової служби США кандидата, якого лобіював Маск. Бессенту це не сподобалося - він вирішив, що засновник Tesla і SpaceX втручається у його справи. Міністр навіть назвав Маска "соратником Сороса".

Для найбагатшої людини планети це не перший випадок надмірно емоційного спілкування з колегами з адміністрації США. Раніше ЗМІ розповідали про суперечку з держсекретарем Марко Рубіо через кадрову політику Маска, яка полягала у масових скороченнях бюрократичного апарату.

Речниця Трампа Керолайн Лівітт заявила, що "незгода та суперечки є нормальними складовими політичного процесу". 

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