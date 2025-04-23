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Шмигаль розповів подробиці зустрічі з міністром фінансів США у Вашингтоні

Говорили, зокрема, про санкції проти РФ та економічне партнерство між Україною і США.

Шмигаль розповів подробиці зустрічі з міністром фінансів США у Вашингтоні
Скотт Бессент і Денис Шмигаль на зустрічі у Вашингтоні
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром фінансів США Скотом Бессентом у Вашингтоні. 

За словами Шмигаля, під час перемовин сторони обговорили санкційну політику, фінансову допомогу Україні та підготовку до укладення економічної угоди між двома країнами. Зокрема, йшлося про потребу санкцій проти енергетичного сектору Росії у зв’язку з окупацією Запорізької АЕС.

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Також у фокусі перемовин було питання фінансової підтримки України на 2026 рік. Прем’єр-міністр зазначив, що Київ підтримує укладення угоди про економічне партнерство та створення інвестиційного фонду відбудови.

«Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року», — додав Шмигаль.

Сторони також домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі між Україною та США. Угоду, за словами прем’єра, після погодження має ратифікувати Верховна Рада.

  • Минулого тижня Україна і США підписали меморандум, який засвідчує намір укласти угоду про економічне партнерство.
  • Згодом уряд опублікував повний текст підписаного з США меморандуму про наміри створити спільний фонд.
  • Україна для роботи над документом найняла американську компанію, якій довіряє Білий дім.
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