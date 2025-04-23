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Beehive Cosmetics долучився до національної програми "Зроблено в Україні": бренд відкриває нові можливості для покупців і галузі Новини компаній

Beehive Cosmetics спеціалізується на доглядовій косметиці на основі меду.

Beehive Cosmetics долучився до національної програми "Зроблено в Україні": бренд відкриває нові можливості для покупців і галузі
Продукція Beehive Cosmetics
Фото: надано Beehive Cosmetics

Український бренд доглядової косметики Beehive Cosmetics став учасником національної програми "Зроблено в Україні", що створена для підтримки вітчизняних виробників. Тепер кожен покупець, обираючи продукцію бренду в українських магазинах, зможе отримати 10% кешбеку за покупку.

Beehive Cosmetics спеціалізується на доглядовій косметиці на основі меду – одного з ключових елементів української ідентичності. Компанія поєднує натуральний український мед із сучасними технологічними інгредієнтами, щоб створювати ефективні продукти для здоров’я та краси волосся.

Програма "Національний кешбек" створена Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації та Національним банком України. Головна мета ініціативи – стимулювати попит на українські товари та підтримати національний бізнес в умовах війни.

 «Отримати статус національного виробника для нас це показник якості та звісно важлива частина місії Beehive Cosmetics. Ми розвиваємо косметичну індустрію країни та підтримуємо економіку. Я вірю, що ми створюємо міжнародний український бренд, який працюватиме на наш світовий імідж. Приєднуючись до програми "Зроблено в Україні", ми стаємо частиною сильної екосистеми, де український бізнес об'єднується, щоб вистояти й зростати разом,» - поділився Ігор Ліскі, співзасновник компанії Beehive Cosmetics.

Як працює програма?

При покупці товарів Beehive Cosmetics з позначкою "Зроблено в Україні" споживач отримує назад 10% від суми витрачених коштів на спеціальну картку, яку можна отримати у банків-партнерів. Кошти будуть зараховуватися на банківську картку у наступному місяці, а витратити їх можна на оплату комунальних послуг, медичних витрат, спортивних занять, кіно, а також переказати на ЗСУ чи купити військові облігації.

Перелік товарів, які беруть участь у програмі, можна буде перевірити через мобільний додаток «Дія» або на сайті madeinukraine.gov.ua.

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