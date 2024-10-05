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У Харкові косметологиню підозрюють у ненавмисному вбивстві клієнтки через передозування анестетика

Фігурантка не мала закінченої медичної освіти та дозволу на проведення анестезії.

У Харкові косметологиню підозрюють у ненавмисному вбивстві клієнтки через передозування анестетика
Фото: телеграм / Харківська обласна прокуратура

У Харкові повідомлено про підозру 33-річній жінці за фактом вбивства, вчиненого через необережність. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

За даними слідства, 16 березня 2024 року клієнтка прийшла до салону в Харкові на косметологічну хірургічну процедуру, яка проводиться із застосуванням місцевої анестезії.

Косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика, без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб почала проведення процедури. 

Крім того, встановлено, що фігурантка не мала закінченої медичної освіти та дозволу на проведення анестезії.

Підозрювана ввела клієнтці в короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій, чим перевищила рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів. 

Під час введення місцевої анестезії клієнтка почала скаржитись косметологині на погіршення стану здоровʼя. Проте фігурантка не звернула на це увагу, продовжила введення анестетику та вийшла з кабінету приблизно на 10-15 хвилин. 

Клієнтка кричала, задихалася, в неї почались галюцинації, судоми. Лише після того, як пацієнтка втратила свідомість, їй почали вводили протиалергійні препарати. 

Лише згодом клієнтці викликали «швидку». Дорогою до лікарні потерпіла померла. 

Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною її смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком.

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