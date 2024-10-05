Росіяни атакували на Херсонщині жінку та бригаду “швидкої”, яка надавала їй допомогу (доповнено)

Росіяни атакували на Херсонщині жінку та “швидку”, яка надавала їй допомогу (ілюстративне фото)

У Велентенському Херсонської області через удар російського безпілотника постраждали жінка та бригада“швидкої”.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок удару окупантів 49-річна жінка дістала перелом стегна та передпліччя, вона перебуває у тяжкому стані.

Також під удар росіян потрапила бригада “швидкої”, яка прибула на виклик для надання допомоги.

Загарбники скинули вибухівку з дрона, в результаті авто отримало серйозні пошкодження, а водій був поранений. У нього вибухова травма, контузія та поранення голови. Водія “швидкої” доправили до лікарні, його стан важкий.

Доповнено. Згодом в ОВА уточнили, що ще двом працівникам «швидкої», котрі потрапили під удар ворожого БпЛА у Велентенському, знадобилась меддопомога.

Вибухові травми та контузії дістали 50-річний фельдшер та 63-річний водій. Обидва чоловіки - у стані середньої тяжкості.