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Росіяни вдарили КАБами по Харківщині

Внаслідок удару уламкове поранення отримав 87-річний чоловік.

Росіяни вдарили КАБами по Харківщині
Авіабомба КАБ-500 (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС України

Сьогодні вдень, 5 жовтня, російські окупаційні війська вкотре завдали удару по Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Російські окупаційні війська вдарили двома КАБами по селу Нижче Солоне Борівської громади Ізюмського району. 

Внаслідок удару уламкове поранення отримав 87-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.

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Також обстрілом було пошкоджено три приватні житлові будинки, вони загорілись. 

На місці події працюють усі профільні служби.

  • Унаслідок російських обстрілів минулої доби, 4 жовтня, на Харківщині загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень.
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