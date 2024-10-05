Росіяни вдарили КАБами по Харківщині

Також обстрілом було пошкоджено три приватні житлові будинки, вони загорілись.

Внаслідок удару уламкове поранення отримав 87-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.

Російські окупаційні війська вдарили двома КАБами по селу Нижче Солоне Борівської громади Ізюмського району.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА .

Сьогодні вдень, 5 жовтня, російські окупаційні війська вкотре завдали удару по Харківській області .

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