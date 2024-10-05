На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”

Новітній дрон РФ може нести у внутрішніх відсіках озброєння ракети та авіабомби загальною масою до 2,8 тонни.

5 жовтня, у суботу у ЗМІ повідомили, що біля Костянтинівки Донецької області Сили оборони збили російський винищувач Су-25. Пізніше стало відомо, ціллю став не ворожий винищувач, а новітній російський важкий літальний апарат С-70 “Мисливець” і збив його саме винищувач РФ.

Про це пише "Мілітарний".

Український волонтер Сергій Стерненко оприлюднив кадри з уламками цього важкого безпілотника. Його збили в районі міста Костянтинівка у Донецькій області.

Фото: defence-blog.com

Перед падінням літака у небі бачили ракети “повітря-повітря”, ймовірно, новий С-70 "Мисливець" втратив управління та був збитий російським винищувачем.

За словами військового, "літак який наздоганяв другий, йшов на 2 реактивних двигунах, той що впав на одному і був з повними баками“, що пояснює появу літального апарату за лінією фронту і поспішні дії винищувача.

Роботи за програмою "Охотник" ведуться в російському "ДКБ Сухого" з 2011 року. Безпілотник побудований за схемою “літаюче крило”.

Фото: росЗМІ

За планами розробників, БпЛА "Мисливець" призначений для ударів по об’єктах противника без заходу в зону дії його систем протиповітряної оборони пілотованих літаків.

Апарат зможе нести у внутрішніх відсіках озброєння ракети та авіабомби загальною масою до 2,8 тонни. Його довжина – 14 м, розмах крила – 19 м, злітна маса безпілотника становить понад 20 тонн.

За непідтвердженими даними, дальність польоту російського апарату складе близько шести тисяч кілометрів.