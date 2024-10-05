У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони: особовий склад ЗС РФ масово відмовляється від виконання завдань

Ворожі війська бояться роботи українських дронів.

Сили оборони: особовий склад ЗС РФ масово відмовляється від виконання завдань
Боєць Сил оборони України
Фото: Генштаб

Через активність українських БпЛА на Харківському напрямку спостерігаються випадки відмови росйських військових від виконання поставлених завдань.

Про це повідомляє ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу, намагається проводити логістичне забезпечення передових позицій із застосуванням БпЛА.

Неподалік Лукʼянців ворог закріплюється на займаних позиціях, проводить інженерні роботи. На передових позиціях 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу відмічається наявність особового складу противника, що також відмовляєтеся від виконання поставлених завдань.

В районі населеного пункту Тихе ворог вів повітряну розвідку з метою виявлення переміщення підрозділів та техніки Сил оборони України. В рамках ротаційних заходів провів розвідку маршрутів пересування особового складу, переміщення здійснював малими групами.

У Вовчанську здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А по Агрегатному заводу.

Протягом минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення в районі Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 4 авіаудари з використанням 9 КАБів та завдали 47 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 307 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

"Втрати ворога за минулу добу становлять 103 істоти, з них безповоротні — 39, санітарні — 64", — йдеться в повідомленні.

Також ворог втратив знищеними та пошкодженими 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 15 артилерійських систем;
  • 16 автомобілів;
  • 3 одиниці спецтехніки;
  • 46 БпЛА.

Знищено:

  • 46 укриттів для особового складу;
  • стартова позиція запуску БпЛА;
  • місце зберігання боєприпасів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", — йдеться в повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies