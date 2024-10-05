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Захисники уразили три командні пункти окупантів ракетами Storm Shadow і снарядами GMLRS

Результати ударів уточнюються. 

Захисники уразили три командні пункти окупантів ракетами Storm Shadow і снарядами GMLRS
Втрати російських військ. Фото ілюстративне
Фото: Скріншот з відео

Днями Сили оборони завдали успішних вогневих уражень командних пунктів 35-ї та 27-ї  окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. 

Як повідомили у Генштабі, результати ударів уточнюються. 

Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. 

"Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS. Знищення окупантів триває. Далі буде…", – прокоментували у Генштабі. 

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