Захисники уразили три командні пункти окупантів ракетами Storm Shadow і снарядами GMLRS

Днями Сили оборони завдали успішних вогневих уражень командних пунктів 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.
Як повідомили у Генштабі, результати ударів уточнюються.
Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS. Знищення окупантів триває. Далі буде…", – прокоментували у Генштабі.