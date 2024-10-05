Захисники уразили три командні пункти окупантів ракетами Storm Shadow і снарядами GMLRS

Днями Сили оборони завдали успішних вогневих уражень командних пунктів 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.

Як повідомили у Генштабі, результати ударів уточнюються.

Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS. Знищення окупантів триває. Далі буде…", – прокоментували у Генштабі.