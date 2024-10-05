Росіяни в Маріуполі переміщують військову техніку та особовий склад у безпечні місця

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни намагаються сховати в безпечні місця військову техніку та особовий склад ЗС РФ.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти зафіксували, що ЗС РФ почали активно переміщати техніку та особовий склад на більш безпечні ділянки", — йдеться в повідомленні.

Партизани зазначають, що командири окупаційної армії, через страх пере ударами ЗСУ, серйозно турбуються за безпеку військ і, окрім як міняти позиції, не мають інших рішень.

"Ми продовжуємо відстежувати маршрути пересування та розкривати місця дислокації окупаційних військ, а вся інформація оперативно передається Силам оборони для прийняття подальших рішень", — кажуть в "АТЕШ".