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Жовта стрічка: на ТОТ Херсонської та Запорізької областей РПЦ вводить обов'язкове вінчання та заборону розлучень

Росіяни планують заборонити рзлучення та ввести обов'язкове православне вінчання при реєстрації шлюбу.

Жовта стрічка: на ТОТ Херсонської та Запорізької областей РПЦ вводить обов'язкове вінчання та заборону розлучень
Ілюстративне фото: священики РПЦ
Фото: ГУР МО

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини російська церква планує ввесети обов'язкове православне вінчання при реєстрації шлюбу. Також заборонять розлучення.

Про це повідомляють активісти "Жовтої Стрічки".

"Росіяни готують ґрунт для заборони розлучень на ТОТ. Про це вже розповідають українцям у приходах РПЦ, що працюють на ТОТ Херсонської та Запорізької областей", — ідеться у повідомленні. 

Крім того, росіяни погрожують ввести обов'язкове православне вінчання при реєстрації шлюбу – "навіть для тих, хто не є християнами і не є хрещеними у православній вірі. Що взагалі то не відповідає церковному закону самої РПЦ", — додають активісти.

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