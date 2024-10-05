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Ворог вдарив по дев'ятьох громадах Сумської області

Ворог здійснив понад 20 ударів.

Ворог вдарив по дев'ятьох громадах Сумської області
Сумська область
Фото: поліція Сумської області

Прокордоння Сумщини продовжує страждати під російськими обстрілами. Цього разу від російських атака постраждали дев'ять громад області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та вранці росіяниздійснили 18 обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Охтирська, Глухівська, Есманьська, Свеська громади", — ідеться в повідомленні.

Російська армія застосувала КАБи, FPV-дрони та ракети під час ударів по громадах Сумської області.

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