Уночі РФ атакувала Україну 13 ударними БпЛА і трьома керованими ракетами

У ніч на 5 жовтня 2024 року російська армія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 13 ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог завдав ракетних та дронових ударів з повітряного простору Курської області і окупованого Криму.

В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Фото: Повітряні сили

Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.