Уночі РФ атакувала Україну 13 ударними БпЛА і трьома керованими ракетами

У ніч на 5 жовтня 2024 року російська армія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 13 ударними безпілотниками типу "Шахед".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ворог завдав ракетних та дронових ударів з повітряного простору Курської області і окупованого Криму.
В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.
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