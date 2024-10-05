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Уночі РФ атакувала Україну 13 ударними БпЛА і трьома керованими ракетами

Сили ППО знилищи 3 безпілотники, ще 10 "Шахедів" "загубилися ".

Уночі РФ атакувала Україну 13 ударними БпЛА і трьома керованими ракетами
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 5 жовтня 2024 року російська армія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 13 ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог завдав ракетних та дронових ударів з повітряного простору Курської області і окупованого Криму. 

В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Фото: Повітряні сили

Також, внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. 

  • Уночі російська армія атакувала інфраструктурний об'єкт у Миколаєві.
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