За добу Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 659 220 військових.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати близько 659 220 військових, 8916 танків та 328 літаків.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 659 220 (+1280) осіб,

танків ‒ 8916 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 17658 (+31) од,

артилерійських систем – 19037 (+72) од,

РСЗВ – 1216 (+4) од,

засоби ППО ‒ 970 (+5) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16529 (+35),

крилаті ракети ‒ 2613 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25905 (+85) од,

спеціальна техніка ‒ 3344 (+11)

Дані уточнюються.