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За добу Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 659 220 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів
Фото: Скріншот

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати близько 659 220  військових, 8916 танків та 328 літаків.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 659 220 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 8916 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17658 (+31) од,
  • артилерійських систем – 19037 (+72) од,
  • РСЗВ – 1216 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 970 (+5) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16529 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25905 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3344 (+11)

Дані уточнюються.

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