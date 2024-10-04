Головне за п’ятницю, 4 жовтня: ситуація в Покровську, удар по підстанції на Сумщині, законопроєкт про збільшення податків

Бойові дії на Донеччині, 97 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Зеленський на Сумщині. Яким запам’ятається 954-й день повномасштабної війни.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт про збільшення податків (№11416-д). Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, 19 депутатів проголосували "за", троє утрималися і один проти. У сесійній залі розглядати законопроєкт збираються цього місяця, частина норм набуде чинності теж у жовтні.

Про законопроєкт – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 жовтня відбулося 97 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 жовтня – в новині.

Президент Володимир Зеленський під час візиту на Сумщину зустрівся з військовими ЗСУ, які виконують завдання в Курській області.

"Сьогодні розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами – хлопцями, які бʼються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони і всю державу. 82-га бригада. Заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців", — повідомив Зеленський.

Президент подякував бійцям за службу та захист України.

"Дякую всім командирам, сержантам, всім солдатам за Курську операцію, яка сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю", — написав він.

Також на Сумщині президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де заслухав доповіді щодо посилення захисту прикордонних регіонів та енергетики.

Глава держави також заслухав доповіді енергетиків та міністра Германа Галущенка щодо відновлення електропостачання у Сумах та в громадах району та убезпечення обʼєктів генерації та розподілу, підготовки резервного обладнання на зиму.

"Також отримав доповідь Головкома Олександра Сирського. Раніше сьогодні ми разом відвідали героїчну 82-гу бригаду. На Ставці Головком доповів про загальну обстановку на фронті та найскладніші напрямки, перебіг Курської операції, надходження техніки та снарядів на фронт, комплектацію бригад", — додав президент.

У Покровську Донецької області ситуація залишається критичною. Ворог зруйнував 80% критичної інфраструктури міста.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. За його словами, ворожа армія щоденно обстрілює Покровськ. Критичної інфраструктури міста майже немає.

Попри те, що міська громада залишилася без тепла та електропостачання, у Покровську досі перебувають 13 050 людей, серед них 94 дитини. Водночас глава МВА відзначив динаміку евакуації.

Шестеро енергетиків поранені унаслідок російського удару по підстанції в Сумській області. У них вибухові травми, повідомили в Telegram Міненерго.

Росіяни пошкодили будівлю підстанцію, що призвело до знеструмлення енергооб'єкту і побутових споживачів. Зараз живлення уже вдалося відновити.

Окрім Сумської, ворог атакував енергетику Чернігівської області, а в Дніпропетровській на території підстанції знайшли снаряд.

У Сумській області без живлення були 236 000 споживачів. Після відновлення живлення через брак електроенергії у цій області, а також у Полтавській впровадили графіки відключень світла.

Кабінет міністрів скоротив терміни явки резервіста або військовозобов'язаного за викликом повісткою через пошту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із 14 до 7-10 днів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, повістка про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його відділу або до відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління чи регіональних органів Служби безпеки України надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником.

Далі, згідно з постановою уряду №1134 від 1 жовтня, день явки за викликом резервіста або військовозобов'язаного з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів - протягом десяти діб від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Працівники ДБР разом із Офісом Генпрокурора викрили керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, повідомили у ДБР та Офісі генпрокурора.

Син посадовиці обіймає керівну посаду у ГУ Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. У жінки в робочому кабінеті було виявлено $100 000, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 000, понад ₴5 млн, брендові прикраси тощо.

Також вилучено документи, які вказують на незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. За результатами санкціонованих обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США.

Під час проведення слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів США через вікно.

Також правоохоронці виявили, що родині чиновників належать чималі статки.

Більше інформації - в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!