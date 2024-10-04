Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент провів Ставку: говорили про захист інфраструктури та енергетики

Також глава держави заслухав доповідь Головкома щодо ситуації на фронті та перебігу Курської операції.

Президент провів Ставку: говорили про захист інфраструктури та енергетики
Фото: скріншот

Під час візиту на Сумщину президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де заслухав доповіді щодо посилення захисту прикордонних регіонів та енергетики.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Чергову Ставку провів на Сумщині. Два основних питання, які в цьому регіоні, як і в інших прифронтових, тісно повʼязані, – це ППО та енергетика. Заслухав доповідь в. о. командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка та командувача Повітряного командування "Схід" Івана Теребухи щодо заходів, яких Повітряні сили вживають для посилення захисту конкретно Сумщини, інших прикордонних регіонів та всієї нашої держави", — зазнчив президент.

Глава держави також заслухав доповіді енергетиків та міністра Германа Галущенка щодо відновлення електропостачання у Сумах та в громадах району та убезпечення обʼєктів генерації та розподілу, підготовки резервного обладнання на зиму.

"Також отримав доповідь Головкома Олександра Сирського. Раніше сьогодні ми разом відвідали героїчну 82-гу бригаду. На Ставці Головком доповів про загальну обстановку на фронті та найскладніші напрямки, перебіг Курської операції, надходження техніки та снарядів на фронт, комплектацію бригад", — додав президент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies