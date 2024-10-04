Зеленський зустрівся з бійцями, які воюють у Курській області

Президент Володимир Зеленський під час візиту на Сумщину зустрівся з військовими ЗСУ, які виконують завдання в Курській області.

Про це повідомив президент.

"Сьогодні розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами – хлопцями, які бʼються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони і всю державу. 82-га бригада. Заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців", — повідомив Зеленський.

Президент подякував бійцям за службу та захист України.

"Дякую всім командирам, сержантам, всім солдатам за Курську операцію, яка сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю", — написав він.