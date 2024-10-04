Офіс генпрокурора: російські окупанти стратили 93 українських військовополонених на полі бою

3 жовтня знову з’явилася інформація про страту українського військовополоненого.

Українські правоохоронці мають дані про страту російськими військовими на полі бою 93 українських військовополонених.

Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафон, пише "Укрінформ".

"Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою", — сказав Бєлоусов.

За його словами, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у цьому році.

Жорстокі страти українських військовополонених на полі бою почали з’являтися у листопаді минулого року, коли "відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік".

За словами Бєлоусова, 3 жовтня знову з’явилася інформація про страту українського військовополоненого.

"У Телеграм-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця у зухвалій формі. Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження", — наголосив він.