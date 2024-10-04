З прикордоння Чернігівської області евакуювали матір з вісьмома дітьми

Перебуваючи під російським обстрілом поліцейські Чернігівщини евакуювали з прикордонного села матір із вісьмома дітьми віком від 5 місяців до 15 років.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції.

"Співробітники Новгород-Сіверського районного відділу поліції у взаємодії з місцевою владою забезпечили евакуацію з обстрілюваного прикордонного села 33-річної жінки з вісьмома дітьми віком від 5 місяців до 15 років. Під час їхнього виїзду ворог вкотре обстріляв село. На щастя, ніхто не постраждав", – ідеться у повідомленні.

Багатодітна матір звернулася до поліцейських з проханням про допомогу в евакуації після чергового російського обстрілу, внаслідок якого будинок зазнав пошкоджень.

Після обстрілу жінка зрозуміла, що не може залишити дітей у такій небезпеці. Тому потрібно негайно евакуюватися в безпечніше місце.

"Як тільки жінка звернулася по допомогу, поліцейські швидко організували транспорт для перевезення, допомогли завантажити речі та розмістили родину разом з їхніми домашніми улюбленцями у службових автівках", — додають у відомстві.

У поліції додали, щойно евакуаційна колона вирушила в бік виїзду з села, російська армія знову завдала удару по населеному пункту.