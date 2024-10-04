На Закарпатті троє чоловіків намагалися потрапити в Угорщину через кукурудзу

За такий "вояж" кожен із них мав заплатити від 5 до 10 тисяч доларів США.

Трьох чоловіків, які планували поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину затримав прикордонний наряд відділу «Вилок» Мукачівського загону.

Як повідомили у ДПСУ, всі троє є жителями Тернопільщини. Вони звернулися до переправників, яким у разі вдалого перетину кордону кожен мав сплатити від 5 до 10 тисяч доларів США.

Ділки вказали порушникам маршрут, що пролягав через кукурудзяне поле, а далі через водний канал Ботар, яким проходить українсько-угорський кордон. Провели інструктаж, як ховатися у кукурудзі від нарядів, а для подолання загороджувального паркану спритників «озброїли» шкіряними рукавицями.

Попри усі настанови "туроператорів" тернополян затримали прикордонники.

Фото: ДПСУ Затримані нелегали на Закарпатті

Стосовно чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Справи скеровано до суду.

Наразі оперативники загону встановлюють осіб, причетних до організації незаконного перетину затриманих чоловіків.

Чим часом на Київщині та Харківщині затримали 14 ділків, які заробили на ухилянтах понад 40 млн гривень.