На Київщині та Харківщині затримали 14 ділків, які заробили на ухилянтах понад 40 млн гривень

Під час обшуків знайшли понад 1000 меддовідок та військово-облікових документів і 250 печаток.

Служба безпеки України нейтралізувала масштабне злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів. У Київській та Харківській областях затримали 14 зловмисників, причетних до оборудок.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Під час обшуків у них вилучили понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби.

Фото: СБУ Знайдені у затриманих бланки фальшивих документів

Крім того вилучили 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.Члени угруповання допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій. Для цього вони облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

Фото: СБУ Знайдені фальшиві печатки

Готові фальшивки зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку.

Вартість таких «послуг» становила від 8 до 12 тис. американських доларів з одного клієнта. За наявними даними, таким чином фігуранти «заробили» понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

Для пошуку потенційних учасників схеми ділки використовували особисті зв’язки, зокрема серед діючих військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби.

Фото: СБУ Один із затриманих ділків

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх за місцями проживання.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили 14 затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

▪ ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.