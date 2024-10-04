На Київщині та Харківщині затримали 14 ділків, які заробили на ухилянтах понад 40 млн гривень

Служба безпеки України нейтралізувала масштабне злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів. У Київській та Харківській областях затримали 14 зловмисників, причетних до оборудок.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
Під час обшуків у них вилучили понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби.
Крім того вилучили 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.Члени угруповання допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій. Для цього вони облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я.
Готові фальшивки зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку.
Вартість таких «послуг» становила від 8 до 12 тис. американських доларів з одного клієнта. За наявними даними, таким чином фігуранти «заробили» понад 40 млн у гривневому еквіваленті.
Для пошуку потенційних учасників схеми ділки використовували особисті зв’язки, зокрема серед діючих військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх за місцями проживання.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили 14 затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ▪ ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ▪ ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ▪ ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
- У Києві затримали адвоката, який продавав ухилянтам документи про непридатність до служби і навіть підписував офіційні угоди.
- СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК. Серед них – посадовці ТЦК та військово-лікарських комісій.