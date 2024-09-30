Суд призначив 15 років тюрми організаторам кібератак на державні вебресурси

Зрадники організували понад 5 тис. кібератак на вебресурси українських державних органів, міністерств та військових частин.

За матеріалами розслідування ДБР та СБУ Солом’янський райсуд Києва визнав винними у державній зраді й втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж двох колишніх співробітників СБ України з Криму.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

У 2014 році, після окупації Криму російськими військами, начальник одного з відділів Головного управління СБУ в АР Крим та його заступник зрадили присягу та перейшли служити до російського ФСБ.

Вони організували понад 5 тис. кібератак на вебресурси українських державних органів, міністерств та військових частин.Суд визнав їх винними за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) та ч. 1. ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) КК України.