Правоохоронці України та Чехії припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка ошукала громадян ЄС на майже 2,5 мільйони доларів.

Про це повідомили у Офісі гепрокурора та у Нацполіції.

Оборудку у 2023 році організував на території нашої держави мешканець Дніпра. До неї він залучив жителів кількох регіонів та іноземців, які володіли чеською й іншими мовами для спілкування з потерпілими.

До організації масштабної міжнародної шахрайської схеми причетні також громадяни України, які спільно з представниками інших держав, зокрема Чеської Республіки, Республіки Молдови, Республіки Казахстану, забезпечували роботу кол-центрів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.

Представники колцентрів телефонували їм під виглядом працівників банку та повідомляли про злам банківських рахунків.Вони пропонували тимчасово переказати кошти на інші «безпечні рахунки» або придбати криптовалюту за вигідним курсом. Під час дзвінків використовували так звану заміну телефонного номера. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку.

Фото: Нацполіція Затримання у шахрайському колцентрі

Наразі члени спільної слідчої групи задокументували обставини шахрайського заволодіння коштами більше 100 громадян Чеської Республіки на загальну суму понад 2,5 мільйони доларів.

Поліцейські затримали двох громадян Чехії та двох громадянин Молдови, які входили до складу угруповання.

Фото: Офіс генпрокурора Один із затриманих у шахрайському колцентрі

За матеріалами слідства, до організації масштабної міжнародної шахрайської схеми причетні також громадяни України, які спільно з представниками інших держав, зокрема Чеської Республіки, Республіки Молдови, Республіки Казахстану, забезпечували роботу кол-центрів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.

Під час обшуків на території Кіровоградської, Дніпропетровської та Київської областей вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки та інші речові докази, зокрема готівкові кошти у сумі понад 68 тис доларів США а також євро і гривню, якими заволоділи учасники злочинної організації.

Фото: Офіс генпрокурора Шахрайський колл-центр, який ошукував громадян ЄС

Затриманим було обрано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту. 23 вересня 2024 року зловмисників передали до правоохоронних органів Чеської республіки.

Фото: Нацполіція Шахраїв-іноземців екстрадували до Чехії

Слідчі Нацполіції проводять розслідування злочинної діяльності угруповання в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Документування злочинної діяльності фігурантів здійснює створена спільна міжнародна слідча група.