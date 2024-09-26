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Помістили під варту заступницю обласного прокурора Запоріжжя, яку упіймали на хабарі

Альтернатива – застава у розмірі 8 млн грн.

Помістили під варту заступницю обласного прокурора Запоріжжя, яку упіймали на хабарі
Хабар, який мала отримати заступниця обласного прокурора Запоріжжя
Фото: НАБУ

ВАКС обрав запобіжний захід заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури, яку викрили на хабарі у 40 тис. доларів США.

Як повідомили у НАБУ та САП, суддя підтримав позицію прокурора та застосував запобіжний захід до заступника керівника Запорізької обласної прокуратури, яку викрили на одержанні 40 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Суд задовольнив клопотання детективів та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави.

У разі внесення застави на підозрювану будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Розслідування встановило, що заступниця керівника обласної прокуратури вимагала і  фактично отримала хабар розміром  40 тис доларів США за вирішення питання щодо зміни підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна особи та не притягнення до кримінальної відповідальності за іншими статтями щодо яких здійснюється досудове розслідування.

Слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину.

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