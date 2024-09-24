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У Харкові затримали зрадника, який наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ

В обмін на зраду російські спецслужби обіцяли евакуювати його до РФ. 

У Харкові затримали зрадника, який наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ
Затриманий у Харкові зрадник
Фото: СБУ

У Харкові затримали ще одного ворожого агента. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ.

Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора. 

За вказівкою окупантів фігурант мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ.В обмін на це російська спецслужба обіцяла «евакуювати» агента до країни-агресора, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України.

Для наведення вогню фігурант позначив потрібні локації на гугл-карті та відправив відповідний скріншот своєму російському куратору. Також агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку рашисти сподівалися обійти під час ракетної атаки. Також чоловік періодично збирав і передавав відомості про наслідки ракетних ударів, місця дислокації особового складу й військової техніки ЗСУ, місцезнаходження органів влади та органів військового управління.

За інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього коридор для переходу лінії фронту.

Переписка зрадника із РФ
Фото: СБУ
Переписка зрадника із РФ

Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до «евакуації» в Росію. Також убезпечили позиції українських військ, що повністю зірвало плани агресора.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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