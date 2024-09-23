Судитимуть спільника нардепа Гунька, якого викрили на хабарництві

НАБУ і САП відправили на лаву підсудних спільника чинного народного депутата України, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 85 тис. дол. США.
Про це повідомили у НАБУ.
За даними слідства, народний обранець (голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка перебувала у постійному користуванні держпідприємства академії, підбуривши його до підкупу службових осіб НААНУ та місцевого топпосадовця.
За кожен гектар землі та неперешкоджання своїй діяльності аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди.
В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки земель площею 1700 га одного з державних підприємств сума неправомірної вигоди сягнула 221 тис. дол. США. З них 85 тис. дол. США підприємець мав передати авансом до початку обробки.
Під час одержання цих коштів нардепа і двох його спільників викрили «на гарячому». Того ж дня йому повідомили про підозру.
Обвинувальний акт стосовно народного обранця та одного зі спільників скерували до суду у лютому цього року. Матеріали стосовно ще одного співучасника виділили в окреме провадження.
Прізвища нардепа не вказують, але із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Анатолії Гунька.
- Анатолія Гунька викрили на хабарі на початку серпня 2023. Після викриття "Слуга народу" виключила його з фракції.
- У грудні минулого року НАБУ завершило розслідування по справі нардепа Гунька, підозрюваного в одержанні 85 000 доларів.
- Гунько був взятий під варту з альтернативою застави в 30 млн гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскація. На початку листопада нардеп вийшов під заставу, повернувся до парламенту і увійшов до групи "Відновлення України" (частина забороненої проросійської ОПЗЖ).
- У квітні цього року ВАКС мав розглядати справу нардепа, обвинувачуваного в хабарництві. Однак засідання не змогли провести, бо обвинувачений на нього вирішив не з'явитися.
- Гунька пов'язують з проросійським олігархом Віктором Поліщуком, який має родинні зв'язки з колишнім прем'єр-міністром і президентом РФ Дмитром Медведєвим.