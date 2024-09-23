Судитимуть спільника нардепа Гунька, якого викрили на хабарництві

Раніше Гунька викрили на хабарі за право оренди землі.

НАБУ і САП відправили на лаву підсудних спільника чинного народного депутата України, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 85 тис. дол. США.

Про це повідомили у НАБУ.

За даними слідства, народний обранець (голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка перебувала у постійному користуванні держпідприємства академії, підбуривши його до підкупу службових осіб НААНУ та місцевого топпосадовця.

За кожен гектар землі та неперешкоджання своїй діяльності аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди.

В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки земель площею 1700 га одного з державних підприємств сума неправомірної вигоди сягнула 221 тис. дол. США. З них 85 тис. дол. США підприємець мав передати авансом до початку обробки.

Під час одержання цих коштів нардепа і двох його спільників викрили «на гарячому». Того ж дня йому повідомили про підозру.

Обвинувальний акт стосовно народного обранця та одного зі спільників скерували до суду у лютому цього року. Матеріали стосовно ще одного співучасника виділили в окреме провадження.

Прізвища нардепа не вказують, але із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Анатолії Гунька.