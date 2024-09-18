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На Кіровоградщині шахрай ошукав матір загиблого військового на мільйон гривень

Він переконав матір загиблого, що прискорив виплати, і що гроші підуть на ЗСУ.

На Кіровоградщині шахрай ошукав матір загиблого військового на мільйон гривень
Затриманий шахрай на Кіровоградщині
Фото: Офіс генпрокурора

У Кіровоградській області викрили чоловіка, який шахрайством виманив у матері загиблого військовослужбовця мільйон гривень.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора. 

За даними слідства, мати військовослужбовця Збройних Сил України, який захищав Марʼїнку та загинув у грудні 2022 року, почала отримувати виплати, повʼязані з втратою свого сина.

Затриманий, користуючись уразливим станом жінки, запевнив, що саме він прискорив державні виплати, а також переконав у необхідності надання частини коштів для допомоги армії. У такий спосіб він отримав від потерпілої понад 1 млн грн.

Шахрай на Кіровоградщині виманив мільйон у матері загиблого воїна
Фото: Офіс генпрокурора
Шахрай на Кіровоградщині виманив мільйон у матері загиблого воїна

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової частини коштів – 300 тис грн. Їх знайшли у нього в автомобілі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

На 8 років сяде експосадовиця банку, яка привласнювала допомогу родичам загиблих військових.

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