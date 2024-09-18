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Очільнику "МНС ЛНР" і його заступникам повідомили про підозру

Колаборанти возять дрони для окупантів під видом "гумковоїв".

Очільнику "МНС ЛНР" і його заступникам повідомили про підозру
Колаборанти, яким повідомили про підозри
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох колаборантів, які співпрацюють з РФ на тимчасово захопленій частині території Луганщини.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, йдеться про Євгена Кацавалова – очільника окупаційного управління "мнс лнр" і двох його "заступників": Віталія Кучерова і Романа Кочетова.

Після призначення їх на "посади" у 2023 році зрадники почали виконувати вказівки Кремля щодо логістичного забезпечення окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті. Зокрема, вони організували переправлення бойових FPV-дронів з Росії окупантам на передову.

Для маскування військових маршрутів колаборанти здійснювали перевезення БпЛА вантажівками під виглядом "гуманітарної допомоги" для цивільного населення фронтових районів. Одночасно такими "гумконвоями" ворожі поплічники переправляли військам РФ боєприпаси та військову амуніцію.

Крім того, колаборанти організували виготовлення вибухових пристроїв для безпілотників, які рашисти використовують для атак на передові підрозділи Сил оборони України.

Про це колаборанти часто звітують під час виступів в ефірах росЗМІ, де також закликають цивільне населення тимчасово окупованих районів Луганщини до підтримки війни проти України.

За співпрацю Путін своїм указом присвоїв Кацавалову звання "генерал-лейтенант внутрішньої служби".

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили всім трьом колаборантам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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