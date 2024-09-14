Костін: відомо про 51 представника РФ, які причетні до обстрілів української інфраструктури

Українські прокурори та слідчі встановили 51 представника держави-агресора, причетного до невибіркових обстрілів цивільної інфраструктури.

Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін.

Станом на сьогодні за невибіркові обстріли та бомбардування вже повідомлено про підозру 51 російському військовослужбовцю. Щодо 21 особи розслідування завершено та обвинувальні акти скеровано до суду. 10 воєнних злочинів засуджено. Також нещодавно вперше повідомили про підозру іранському генералу, причетному до організації постачань "шахедів", які Росія активно використовує для атак на українські об'єкти.

Обстріли обʼєктів цивільної інфраструктури стали наймасовішим злочином, який армія Росія вчиняє в Україні.

Атаки на цивільну інфраструктуру – найпоширеніший воєнний злочин. З початку повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано або пошкоджено понад 184 000 цивільних обʼєктів. Серед них є понад 3400 закладів освіти та понад 800 медичних установ. Крім того, Росія здійснила понад 1000 обстрілів більше ніж двохсот обʼєктів енергетики в усіх областях України.

Як зазначив Костін, Офіс генерального прокурора посилює співпрацю з Міжнародним кримінальним судом щодо розслідування цих атак та встановлення причетних. Загалом МКС вже видав 4 ордери на арешт представників російського командування за масовані атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України.

Раніше Костін під час дискусійної панелі “Нової країни” заявив, що 128 російських військових отримали вироки в українських судах за скоєні в Україні злочини. Ще 676 ідентифіковані правоохоронцями як підозрювані.