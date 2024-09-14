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Російська армія знищила в Покровську шляхопровід "Східний"

Рух мостом неможливий.

Російська армія знищила в Покровську шляхопровід "Східний"
Фото: ДСНС

У Покровську Донецької області російські окупанти двічі завдали ударів по шляхопроводу "Східний". Міст повністю зруйнований.

Про це повідомляє Покровська МВА.

За минулу добу ворог декілька разів обстрілював Покровськ, завдаючи ударів по дорожньо-транспортній інфраструктурі міста та приватному сектору. 

"13 вересня о 05:40 внаслідок влучання у шляхопровід "Східний" були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти. Того ж дня, близько 22:30, черговим ударом з боку російських військ шляхопровід був зруйнований. Тип озброєння встановлюється", — ідеться у повідомленні.

У МВА додають, що наразі рух мостом неможливий.

Крім того, вчора ввечері внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено два домогосподарства у приватній забудові міста. Обставини події зʼясовуються.

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