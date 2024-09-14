Є збиті цілі: на Київщині вночі працювали сили ППО

Через російську дронову атаку у Київській області тривога тривала всю ніч. Є збиті ворожі цілі.

Про це повідомляє начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих немає. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні. Внаслідок падіння уламків безпілотників зафіксовано пошкодження в двох районах області. В одному з районів пошкоджено два приватних будинки та господарчу споруду. В іншому – скління в багатоквартирному будинку та автомобіль.

"Господарям пошкоджених будинків буде надана необхідна допомога. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки", — додав Кравченко.