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Є збиті цілі: на Київщині вночі працювали сили ППО

Зафіксовано пошкодження у двох районах області.

Є збиті цілі: на Київщині вночі працювали сили ППО
Збитий російський БпЛА
Фото: Нацполіція

Через російську дронову атаку у Київській області тривога тривала всю ніч. Є збиті ворожі цілі.

Про це повідомляє начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.  Постраждалих немає. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні. Внаслідок падіння уламків безпілотників зафіксовано пошкодження в двох районах області. В одному з районів пошкоджено два приватних будинки та господарчу споруду. В іншому – скління в багатоквартирному будинку та автомобіль.

"Господарям пошкоджених будинків буде надана необхідна допомога. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки", — додав Кравченко.

  • У ніч на 14 вересня Сили протиповітряної оборони збили 72 із 76 ударних дронів типу Shahed у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.
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