Росія вивела у Чорне море сім ракетоносіїв із загальним залпом до 48 "Калібрів"

Станом на ранок суботи, 14 вересня, Росія тримає у Чорному морі 16 військових кораблів, сім з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"В Чорному морі 16 ворожих кораблів, 7 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні", — ідеться у повідомленні.

У Середземному морі перебувають п'ять російських кораблів, з яких чотири є носіями "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.