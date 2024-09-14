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Вночі росіяни знову атакували Дніпропетровщину

Під ударом опинився Нікопольський район.

Вночі росіяни знову атакували Дніпропетровщину
Фото: телеграм / Сергій Лисак

У ніч на 14 вересня російська армія атакувала з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікополю окупанти чотири рази вгатили з важкої артилерії. Випустили з десяток снарядів. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. 

"Вже зранку під ударом ворога – Марганецька громада. Інформацію уточнюємо. В області декілька годин тривала повітряна тривога. Втім, на решті територій Дніпропетровщини минулося", – зазначає Лисак.

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