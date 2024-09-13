Головне за п’ятницю, 13 вересня: обмін полоненими, авіаудар по Сумщині, проєкт бюджету на 2025 рік

Бойові дії на Донеччині, 115 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удари по інфраструктурі, конференція YES. Яким запам’ятається 933-й день повномасштабної війни.

До України повернулися ще 49 полонених. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні, повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед них Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька.

Керівниця патронатної служби "Азову" повідомила, що серед обміняних – 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов" Нацгвардії. Вони повертаються додому після понад 2 років полону. "«Азовці» потрапили до обміну вперше за тривалий час. Це група переважно з жінок", – сказала вона.

Звільнили 15 воїнів НГУ, 13 військовослужбовців ВМС, чотирьох військовослужбовців ДПСУ, шістьох військовослужбовців ЗСУ, двох – з ТрО, сімох цивільних, двох поліцейських.

Попередній обмін полоненими Україна і окупанти провели 24 серпня. Тоді в обмін на захоплених в Курській області військових Москва віддала 115 українців.

Україна має критичну потребу в озброєнні 155 і 152 калібрів. Також є складнощі з FPV-дронами і протиповітряною обороною.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у межах конференції YES (Ялтинська європейська стратегія). Він зазначив, що не може назвати кількість систем Patriot, які є на озброєнні, але реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація.

Системи Patriot, NASAMS і SAMPT/T працюють, але ракет до них недостатньо. Президент пояснив, що зазвичай на одну ворожу ціль запускають дві ракети, а військові стараються запускати по одній.

"Ми кожного разу кажем: ми вдячні партнерам, але нам потрібні повні пакети", – сказав президент, пояснивши, що поставлене озброєння іде на поповнення втрат, але також потрібно створювати резерв.

Зеленський наголосив, що системи ATCAMS, які має Україна, зараз фактично "ні до чого", якщо не можна ними завдавати далекобійних ударів по російських військових цілях, зокрема аеродромах. Він додав, що на початку отримання HIMARS їх застосовували втричі більше.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 вересня відбулося 115 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Лиманському та Покровському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 вересня – в новині.

Сьогодні вранці росіяни завдали авіаційного удару по Ямпільський громаді Шосткинського району Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Ворог скинув КАБи по цивільній інфраструктурі, зафіксовано 4 вибухи. Попередньо, внаслідок обстрілу загинуло дві людини, шестеро отримали поранення, зокрема одна дитина.

В Офісі генпрокурора повідомили про 60-річного загиблого, який їхав селищем на своєму авто.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарню, відсутнє електропостачання.

У ніч на п'ятницю російська армія атакувала Івано-Франківську область. Минулося без жертв і поранених.

Міністерство енергетики повідомило, що Івано-Франківська область стала однією з тих, де ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Також під удар потрапили об'єкти в Донецькій, Запорізькій, Сумській, Одеській та Харківській областях.

"У Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС повідомили, що ліквідували загоряння на об'єкті промисловості в Івано-Франківській області. "До ліквідації були залучені декілька сотень надзвичайників та десятки спецавтомобілів, а також 3 пожежні потяги та Пересувний пункт управління", – йдеться у повідомленні.

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. В пріоритеті — оборона та безпека нашої країни. Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

"Пріоритет цього бюджету дуже чіткий — це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі", — зазначив очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Зокрема видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.

Докладніше – в новині.

В Україні 14 вересня відключень світла не прогнозують, повідомило НЕК "Укренерго".

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