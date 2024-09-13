Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. В пріоритеті — оборона та безпека нашої країни. Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

Про це повідомив очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

"Пріоритет цього бюджету дуже чіткий — це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі", — зазначив Шмигаль.

Зокрема, видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. "Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони".

Наступний пріоритет — фінансування захищених статей бюджету. Уряд виділяє понад 400 млрд грн на соціальний захист.

"Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн на освіту", — додає Прем'єр.

Також важливою є підтримка регіонів та бізнесу. У проєкт бюджету зазначена допомога місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій.

"Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма єОселя", — наголосив Шмигаль.

Крім того, новацією бюджету на 2025 рік стане реалізація "нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними".

Основна увага на відновлення, енергетичні проєкти та реалізацію нової ветеранської політики.

"Головний фінансовий документ країни на 2025-й рік направлений на те, аби Україна вистояла та перемогла. Дякую всім, хто бореться заради цього", — додає Прем'єр.