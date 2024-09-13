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Укренерго: присутність спостерігачів МАГАТЕ на високовольтних електропідстанціях має стримати РФ від обстрілів

12 вересня моніторингова місія відвідала одну з підстанцій компанії.

Укренерго: присутність спостерігачів МАГАТЕ на високовольтних електропідстанціях має стримати РФ від обстрілів
спостерігачі МАГАТЕ
Фото: Укренерго

Спостерігачі МАГАТЕ почали роботу на високовольтних електропідстанціях системи передачі.

Про це повідомило Укренерго.

12 вересня моніторингова місія Агентства відвідала одну з підстанцій Укренерго, яку внесли до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС. 

Керівник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт вважає, що присутність моніторингової місії Агентства на ключових електропідстанціях має стати "додатковим фактором стримування Росії від ударів по об’єктах системи передачі". 

  • Енергоатом нині повідомив, що експерти МАГАТЕ разом із представниками НАЕК, Укренерго та Держатомрегулювання оглянули об’єкт і задокументували пошкодження, яких зазнала підстанція внаслідок ракетних атак. Також фахівці обговорили вплив обстрілів на безпеку роботи АЕС в Україні.
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