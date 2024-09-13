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АРМА: майже 400 млн грн знайшли на рахунках компаній, яких підозрюють у махінаціях із держзакупівлями

Оборудки виявили під час державних закупівель для юридичних осіб енергетичного сектору.

АРМА: майже 400 млн грн знайшли на рахунках компаній, яких підозрюють у махінаціях із держзакупівлями
голова АРМА Олена Дума
Фото: Telegram/Олена Дума

АРМА розшукало майже 400 млн грн на рахунках компаній, яких підозрюють у махінаціях із держзакупівлями.

Про це повідомила очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума.

Слідство встановило, що посадові особи групи державних компаній у змові з фірмами, зловживаючи посадовими обов’язками, заволоділи і розпоряджалися державними коштами. Це відбувалося під час проведення державних закупівель для юридичних осіб енергетичного сектору.

"На виконання запиту Бюро економічної безпеки працівники Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях АРМА за допомогою наявних інструментів і доступу до відповідних баз даних, виявили близько 300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США на банківських рахунках компаній, задіяних у схемі. Окрім коштів на банківських рахунках також було виявлено 11 об’єктів нерухомості, 6 земельних ділянок та 15 одиниць зброї", - повідомила Дума.

Зібрану інформацію скерували правоохоронцям, аби на ці кошти наклали арешт і відшкодували до держскарбниці.

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