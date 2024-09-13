ТРЦ Respublika Park розширює tenant-mix

Найбільший торгово-розважальний центр України та Східної Європи, Respublika Park, відзвітував про суттєві зміни у tenant-mix, спрямовані на підтримку бізнесу та розширення пропозиції для відвідувачів.

За словами CEO Respublika Park Юлії Щасливої, ТРЦ впроваджує гнучкий підхід до формування набору орендарів, враховуючи виклики, з якими стикається бізнес. "Ми розуміємо, що бізнес переживає складні часи, тому кожен запит розглядаємо окремо, враховуючи специфіку бізнесу, товарообіг, площу приміщення та інші фактори", – зазначила Юлія Щаслива.

Фото: надано пресслужбою Юлія Щаслива

ТРЦ активно працює над поверненням міжнародних брендів та залученням нових. "Всі міжнародні бренди, які були відкриті станом на 23 лютого 2022 року, вже знову працюють. Це суттєво вплинуло на відвідуваність ТРЦ. Наприклад, після відкриття магазину H&M у листопаді, ми зафіксували зростання трафіку на 10%, а відновлення роботи магазинів Inditex у квітні привело до збільшення відвідуваності на 15%", – повідомила CEO.

Важливим аспектом нової стратегії є підтримка українських виробників. 18 травня 2024 року у ТРЦ Respublika Park відбулося урочисте відкриття простору українських брендів Всі.Свої. "На площі у 1000 м² розмістилися ретельно підібрані понад 50 локальних виробників одягу, взуття та аксесуарів. Більшість представлених брендів ексклюзивно презентовані лише у ТРЦ Respublika Park", – підкреслила Юлія Щаслива.

Протягом року ТРЦ планує відкрити ще щонайменше 20 нових магазинів від українських та міжнародних брендів. Крім того, заплановано розширення фуд-корту на 4-5 нових ресторанів від відомих мереж.

"Наша мета - забезпечити оптимальний баланс та різноманітність пропозицій для задоволення потреб усіх категорій відвідувачів. Ми не спостерігаємо відтік клієнтів від українських брендів з поверненням міжнародних операторів. Навпаки, за час їхньої відсутності, багато українських виробників дуже зміцнили свої позиції та здобули популярність серед відвідувачів", – додала CEO Respublika Park.

Фото: надано пресслужбою Юлія Щаслива

Юлія Щаслива також зазначила, що ТРЦ продовжує працювати над оптимізацією tenant-mix, враховуючи зміни у поведінці споживачів. "Ми бачимо, що зараз відвідувачі шукають не тільки покупки, але й емоції та дозвілля. Тому ми прагнемо створити комплексний простір, де можна зробити всі покупки, отримати послуги та розважитися в одному місці", – підсумувала вона.

Довідка

Respublika Park – супер-регіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює у сфері нерухомості. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park.