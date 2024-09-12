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НБУ зобов'язав банки забезпечити до 2025 року доступність щонайменше 50% підрозділів для людей з інвалідністю

Зміни внесли до Положення про ліцензування банків.

НБУ зобов'язав банки забезпечити до 2025 року доступність щонайменше 50% підрозділів для людей з інвалідністю
Нацбанк України
Фото: Антикор

Банки до 2025 року мають забезпечити доступність щонайменше 50% підрозділів для людей з інвалідністю. 

Такі зобов’язання запровадив Національний банк України.

Для цього НБУ вніс відповідні зміни до Положення про ліцензування банків.

"Фізична доступність відділень забезпечуватиметься з урахуванням державних стандартів з питань інклюзивності будівель і споруд, інформаційна доступність – шляхом розміщення інформації на вебсайтах, у мобільному застосунку в формі, що дає змогу людям з різними функціональними порушеннями вільно та самостійно ознайомитися з умовами надання фінансових послуг чи користування наявними платіжними пристроями", - зазначили у Нацбанку.

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