НБУ зобов'язав банки забезпечити до 2025 року доступність щонайменше 50% підрозділів для людей з інвалідністю

Банки до 2025 року мають забезпечити доступність щонайменше 50% підрозділів для людей з інвалідністю.

Такі зобов’язання запровадив Національний банк України.

Для цього НБУ вніс відповідні зміни до Положення про ліцензування банків.

"Фізична доступність відділень забезпечуватиметься з урахуванням державних стандартів з питань інклюзивності будівель і споруд, інформаційна доступність – шляхом розміщення інформації на вебсайтах, у мобільному застосунку в формі, що дає змогу людям з різними функціональними порушеннями вільно та самостійно ознайомитися з умовами надання фінансових послуг чи користування наявними платіжними пристроями", - зазначили у Нацбанку.