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Нацбанк посилив обмеження на розрахунки з українських карток за кордоном

Обмежено оплату нерухомості, годинників, ювелірки та дорогоцінних металів.

Нацбанк посилив обмеження на розрахунки з українських карток за кордоном
Фото: Pixabay

Національний банк України посилив валютні обмеження на розрахунки за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

"Посилення валютних обмежень дасть змогу запобігти непродуктивному відпливу капіталу з країни", - йдеться в повідомленні.

Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за низку товарів і послуг за кордоном з платіжних карток, випущених українськими банками. Зокрема, йдеться про оплату годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет і марок за кордоном. 

НБУ встановив щомісячний ліміт у розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті на ці операції.

Також Нацбанк обмежив до 500 тисяч гривень в еквіваленті розрахунки з менеджерами з нерухомості для сплати комісій за управління, оплати за проживання та пов’язаних із цим комісій.

Зазначається, що такий ліміт враховує потреби українців, що перебувають за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції. Водночас обмеження "дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені НБУ обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах".

Зміни почнуть діяти з 10 вересня.

  • З 1 жовтня запрацюють нові обмеження переказів з картки на картку. Ліміт встановили на рівні 150 000 грн на місяць. Це м'якша версія обмежень, ніж обговорювана раніше: спершу НБУ Андрій Пишний повідомляв про плани запровадити обмеження на перекази між картками (p2p платежі), аби боротися зі схемою "дропів" і гральним бізнесом. Про наміри НБУ стало відомо ще у травні. Тоді йшлося про ліміти на вихідні P2P-перекази у розмірі 100 000 грн і 30 операцій на місяць для одного рахунку. 
  • Заступник голови НБУ Дмитро Олійник тоді зазначав, що 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше.
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