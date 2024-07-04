Голова НБУ підтвердив плани ввести ліміти на перекази між картками, аби боротися зі схемою "дропів"

Нацбанк не відмовляється від планів ввести обмеження на перекази між картками (p2p платежі), аби боротися зі схемою "дропів" і гральним бізнесом.
Ці наміри підтвердив на засіданні фінансового комітету Верховної Ради України голова НБУ Андрій Пишний.
Він повідомив, що зараз із цього приводу тривають обговорення із волонтерами.
"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби позиція і політика, яку Національний банк реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", - сказав Пишний.
Він наголосив, що представники НБУ "зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, ми збираємо їхні позиції, аналізуємо і будемо виходити на наступному тижні на чергову зустріч і відкрите обговорення з ними".
"Але ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", - додав очільник Нацбанку.
- Про наміри НБУ стало відомо ще у травні. Тоді йшлося про ліміти на вихідні P2P-перекази у розмірі 100 000 грн і 30 операцій на місяць для одного рахунку.
- Заступник голови НБУ Дмитро Олійник тоді зазначав, що 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше.