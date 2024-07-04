Американські генерали закликали змінити стратегію війни - "інакше Україні не виграти"
Американські генерали закликали змінити стратегію війни - "інакше Україні не виграти"
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Плати і не служи. Парламент розгляне три варіанти економічного бронювання
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Працівниці міськради Ужгорода повідомили про підозру у незаконному виведенні 20 соток землі аеропорту
Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля (оновлення)
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
На Черкащині агентка ФСБ отримала довічне за держзраду
На Черкащині агентка ФСБ отримала довічне за держзраду
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаЕкономікаФінанси

Голова НБУ підтвердив плани ввести ліміти на перекази між картками, аби боротися зі схемою "дропів"

Наразі це питання обговорюють із волонтерами.

Голова НБУ підтвердив плани ввести ліміти на перекази між картками, аби боротися зі схемою "дропів"
Голова НБУ Андрій Пишний
Фото: Макс Требухов

Нацбанк не відмовляється від планів ввести обмеження на перекази між картками (p2p платежі), аби боротися зі схемою "дропів" і гральним бізнесом.

Ці наміри підтвердив на засіданні фінансового комітету Верховної Ради України голова НБУ Андрій Пишний.

Він повідомив, що зараз із цього приводу тривають обговорення із волонтерами.

"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби позиція і політика, яку Національний банк реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", - сказав Пишний.

Він наголосив, що представники НБУ "зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, ми збираємо їхні позиції, аналізуємо і будемо виходити на наступному тижні на чергову зустріч і відкрите обговорення з ними". 

"Але ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", - додав очільник Нацбанку.

  • Про наміри НБУ стало відомо ще у травні. Тоді йшлося про ліміти на вихідні P2P-перекази у розмірі 100 000 грн і 30 операцій на місяць для одного рахунку. 
  • Заступник голови НБУ Дмитро Олійник тоді зазначав, що 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies